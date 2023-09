Saiba os benefícios de comer maçã regularmente

O consumo de uma maçã por dia tem impacto na saúde cardiovascular e nas doenças crônicas.

As frutas, assim como os vegetais, são parte essencial de uma dieta saudável. No caso das maçãs, elas são uma fonte rica de micronutrientes como ferro, zinco, vitaminas C e E e polifenóis, que podem prevenir doenças crônicas.

Quais são os principais compostos da maçã?

Um grupo de pesquisadores se propôs a descobrir as propriedades da maçã e publicou os resultados da revisão em 2022 no Journal of Food Science.

Os especialistas apontaram que as maçãs contêm nutrientes como açúcares, fibras, gorduras e proteínas, ácidos orgânicos (por exemplo, ácido málico), vitaminas (C, E e B6), minerais (potássio, cálcio e magnésio) e oligoelementos (zinco e ferro).

“Elas não apenas fornecem energia, mas também estão envolvidas em muitos processos importantes do corpo, como crescimento, saúde óssea, funções imunológicas, entre outros. Por exemplo, os ácidos málico, cítrico e tartárico ajudam o fígado nos processos de digestão do corpo”, cita o estudo.

Quais são os benefícios de comer maçã?

Além disso, o artigo reconhece que foram observadas correlações positivas entre o consumo de maçãs e um menor risco de desenvolver doenças crônicas.

De acordo com o estudo, há evidências científicas do potencial da maçã contra doenças crônicas, como diabetes tipo 2, câncer e doenças cardiovasculares.

No entanto, os especialistas esclarecem que os componentes benéficos das maçãs podem variar em tipo e quantidade de acordo com as variedades e culturas cultivadas em diferentes países, regiões ou continentes.

Qual é a quantidade de maçã recomendada para consumo diário?

Outro artigo, publicado em 2020 na Critical Reviews in Food Science and Nutrition, recomenda o consumo de 100 a 150 gramas de maçã por dia (o que corresponde a uma maçã fresca normal).

De acordo com os autores do estudo, consumir essa quantidade da fruta está associado a um menor risco de doença cardiovascular (DCV) e à melhora de diferentes fatores de risco de DCV, reduzindo a pressão arterial, a pressão de pulso, o colesterol total, o colesterol de lipoproteína de baixa densidade (conhecido como colesterol ruim) e o estado de inflamação.

Além disso, a ingestão regular de maçã “aumenta o colesterol de lipoproteína de alta densidade (colesterol bom) e melhora a função endotelial”, conclui o artigo de 2020.

Com informações: NATIONAL GEOGRAPHIC BRASIL