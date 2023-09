Pesquisa da Fecomércio aponta rumos para qualificação do turismo na Serra Catarinense

A Pesquisa Turismo de Inverno na Serra Catarinense, feita pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina (Fecomércio-SC) e divulgada nesta quinta-feira (21) demonstra o crescimento no número de visitantes de maior renda e forte presença do catarinense na região, com 72% do número de visitantes, além disso a rede hoteleira, comércio, bares e restaurantes faturaram 2,3% a mais que no inverno de 2022, já no período fora da alta temporada, o crescimento foi de 8,7%.

O vice-presidente Turismo da Fecomércio, Fábio Souza, avalia que os resultados são bons, mas que o Estado precisa avançar em infraestrutura.” A gente precisa ter uma melhoria muito forte em rodovias, do litoral até o oeste, pois sabemos que há uma grande dificuldade de deslocamento e sabemos que essa questão impacta na decisão do turista de viajar ou não”, afirma.

A pesquisa apontou também que a área que tem maior investimento dos visitantes é a de hotelaria, que também apresenta uma maior procura desde 2017. Além disso, o maior público é formado por brasileiros, principalmente catarinenses, que representam um aumento de quase 10% entre 2022 e 2023. Moradores do Rio Grande do Sul também passaram a visitar mais a serra, configurando 11% dos turistas.

O secretário de Turismo do Estado, Evandro Neiva, ressaltou que o turismo tem se transformado em uma grande fonte de investimento do Governo. “Esses dados apontam que o verão e o inverno são turismo o ano todo. É uma grande responsabilidade para a gestão estadual ter esses indicadores e saber trabalhar com eles, para que possamos planejar de modo assertivo todo o turismo catarinense”, destaca.

Também é destaque na pesquisa os motivos que levam o turista à à Serra Catarinense. Do total de entrevistados, 69,6% informaram que a decisão da viagem foi para fazer turismo de inverno e 17,5%, turismo de lazer. O enoturismo respondeu por 1,2%. A principal atração é a beleza da região.

Essas informações mostram que a região tem boa perspectiva para atrair ainda mais visitantes de maior renda, o que pode significar maior consumo médio e maior geração de riqueza na região.