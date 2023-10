SECRETARIA DA SAÚDE ALERTA PARA RISCOS DE CONTAMINAÇÃO POR LEPTOSPIROSE APÓS CHUVA INTENSA

A Secretaria de Estado da Saúde alerta a população para o risco de aumento no número de casos de leptospirose após o registro de chuvas intensas no estado. A orientação é evitar o máximo possível o contato com água contaminada, beber água potável sempre e ficar atento aos sinais e sintomas da doença.

“A leptospirose é uma doença grave, causada por uma bactéria presente na urina contaminada de animais, principalmente ratos. A bactéria penetra no corpo através de machucados e, até mesmo, da pele sadia quando a pessoa fica muito tempo dentro da água. Por isso, o risco é maior em épocas de enchentes e alagamentos”, explica Ligia Castellon Figueiredo Gryninger, médica infectologista da da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (Dive/SC).

Por isso, é importante que as pessoas que foram afetadas pelas chuvas intensas das últimas semanas, evitem o contato com a água de enchentes, utilizando luvas, botas, roupas impermeáveis ou mesmo sacos plásticos quando os equipamentos de proteção não estiverem disponíveis.

Os sintomas iniciais podem ser semelhantes aos da gripe, começando de forma abrupta, com febre alta, dor de cabeça, mal-estar e muitas dores no corpo. Um sintoma bastante característico é uma forte dor nas panturrilhas (batata da perna). “A leptospirose pode evoluir para quadros graves, com aparecimento de icterícia, que é quando a pele fica com um tom amarelo-avermelhado. Os sangramentos podem aparecer na fase mais avançada, com dificuldade respiratória e pode levar a óbito”, alerta a médica.

A população também precisa ficar atenta ao período de incubação da doença, ou seja, o intervalo de tempo entre a transmissão da infecção até o início das manifestações dos sinais e sintomas. Esse período pode variar entre um e 30 dias após a exposição a situações de risco. Na presença dos sintomas, a unidade de saúde deve procurada imediatamente, lembrando sobre a necessidade de relatar ao profissional o contato com a água ou lama proveniente das enchentes.