Polícia Rodoviária Estadual atualizou na tarde desta última terça (17) as informações acerca das condições de trânsito na SC-390 em Bom Jardim da Serra e Serra do Rio do Rastro.

⚠️ SC 390 SERRA DO RIO DO RASTRO ⚠️

🚧 INFORMATIVO 🚧

SC 390 KM 406 Serra do Rio do Rastro – Segue em meia pista para automóveis e proibição de trânsito para caminhões com PBT acima de 7t .

SC 390 KM 379 – Sentido Bom Jardim da Serra – São Joaquim – Trânsito segue em meia pista, liberado para automóveis e caminhões