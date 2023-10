Campanha de Multivacinação atualiza quase 150 mil cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes em Santa Catarina

Terminou no último sábado, 28, a Campanha de Multivacinação para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos em Santa Catarina. Nas duas semanas de Campanha 410.903 meninos e meninas compareceram a um ponto de vacinação para verificar se estavam com todas as doses em dia. Deste total, 147.176 tomaram, ao menos, uma dose de vacina. Os demais estavam com o esquema vacinal atualizado.

“Este saldo positivo demonstra o comprometimento dos pais com a saúde de seus filhos e o trabalho exemplar de todas as equipes de saúde nos municípios. Mesmo diante dos momentos difíceis que enfrentamos nos últimos dias, Santa Catarina segue avançando nos índices vacinais”, enfatiza a Secretária de Estado da Saúde de Santa Catarina, Carmen Zanotto.

A gerente de doenças infecciosas agudas e imunização da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE), Arieli Schiessl Fialho, compartilha do mesmo sentimento. “O que vimos nessas duas semanas de Campanha foi muito empenho das equipes municipais de saúde que não mediram esforços para alcançar a população-alvo. Recebemos muitos relatos de profissionais da saúde nos dizendo que o resultado foi bem positivo, que estavam muito felizes com os números atingidos. A gente acredita que está no caminho certo para voltar a alcançar as metas de vacinação”.

Mesmo com o fim da Campanha de Multivacinação, as doses das vacinas seguem disponíveis nos postos de saúde de todo o estado para a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes. Adultos, gestantes, idosos também podem procurar as unidades de saúde para atualizar a situação vacinal caso necessário.

João Augusto Brancher Fuck, diretor de vigilância epidemiológica destaca a importância da vacinação. “É fundamental que toda população esteja com as doses em dia para evitarmos a circulação, a reintrodução de diversas doenças no estado. Quanto maior o número de vacinados, mais segurança nós vamos ter. O nosso pedido é que mesmo que o estado não esteja mais em Campanha, que as pessoas continuem procurando as unidades de saúde, continuem cumprindo o Calendário de Vacinação dos filhos. A gente já sabe que as vacinas são seguras, são eficazes e evitam, principalmente, a evolução para casos graves, hospitalizações e mortes. Então, vamos vacinar”, finaliza o diretor.

A Campanha de Multivacinação em Santa Catarina começou no dia 14 de outubro e o dia D, sábado no qual os postos de saúde ficam abertos para a vacinação, foi no dia 21 de outubro. Durante a Campanha foram oferecidas gratuitamente nos postos de vacinação do estado todas as vacinas que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação da criança e do adolescente, assim como as vacinas de Campanha, como a Covid-19. Um total de 18 imunizantes que protegem contra mais de 20 doenças como a poliomielite, sarampo, caxumba, meningite, HPV, difteria, tétano e outras.

O período de duração da Campanha, de apenas 15 dias, foi uma estratégia adotada pelo Ministério da Saúde (MS) em todo o país, visando a recuperação das coberturas vacinais com base na realidade de cada local. Para isso, foram realizadas oficinas de planejamento da Campanha com membros da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e do Ministério da Saúde que replicaram o treinamento para as equipes do estado e dos 295 municípios catarinenses.

Núcleo de Comunicação da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina