SAMU completa 18 anos de serviços prestados aos catarinenses

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) está completando 18 anos de atuação salvando vidas em Santa Catarina. Desde novembro de 2005, com a instalação da primeira Central de Regulação de Urgência (CRU), em Chapecó, o atendimento prioriza a vida, o cuidado e a assistência à saúde.

“O pré-hospitalar passou por uma grande evolução em 2005. As ambulâncias começaram a oferecer atendimento com profissionais da saúde no local da ocorrência, conseguindo de imediato a estabilização do paciente, mesmo antes de iniciar o deslocamento até uma unidade hospitalar”, relembra José Ricardo Bim Gomes, socorrista da Unidade de Suporte Avançado (USA) na época.

Com o passar do tempo, o serviço identificou a necessidade de expandir os atendimentos focando na diminuição do tempo resposta. Em 2007, foi realizado um convênio entre SAMU e Polícia Rodoviária Federal com a finalidade de utilizar uma aeronave e uma equipe aeromédica para aumentar agilidade, segurança e garantir o sucesso na prestação do trabalho. Já em 2010, o SAMU firmou parceria com o Corpo de Bombeiro Militar e passou a operar com helicóptero. Hoje, Santa Catarina tem o apoio de dois helicópteros e um avião.

Ao longo desses anos, o SAMU foi aprimorando a qualidade do serviço, capacitando cada vez mais profissionais e ampliando a abrangência do atendimento em várias regiões. Atualmente, o serviço oferece cobertura em 100% do território catarinense, o que é destaque entre outros SAMUs do Brasil. Para isso, o estado conta com uma frota de 26 Unidades de Suporte Avançado (USAs) e 95 Unidades de Suporte Básico (USB) distribuídos no território catarinense.

Além disso, há oito Centrais de Regulação de Urgência (CRU) que recebem os chamados da população, que liga para o número de telefone 192. Elas estão instaladas na Grande Florianópolis, Norte/Nordeste, Sul, Vale do Rio Itajaí, Foz do Rio Itajaí, Planalto Serrano, Meio-oeste, Extremo Oeste. Nos últimos 10 anos, o SAMU atendeu 8.107.890 ligações de urgência e emergência no estado.

O SAMU presta um serviço da mais alta relevância para a população e isso se deve ao profissionalismo das equipes que participam de constantes capacitações. Entre 2013 e 2023, foram treinados 12.854 colaboradores para atender a casos de urgência e emergência que envolvam riscos de vida, como vítimas de traumas e acidentes graves, de queda de grande altura, de insuficiência respiratória, além de mulheres em trabalho de parto.

“Muitos foram os desafios do SAMU ao longo destes 18 anos. Hoje disponibilizamos aos catarinenses equipamentos de última geração, como os cardioversores modernos e atualizados, incubadoras para atendimento aos recém-nascidos, possibilidade de transfusão sanguínea no serviço aeromédico, além da evolução de sistemas de regulação e telefonia”, explica Marcos António Fonseca, superintendente de Urgência e Emergência. Para ele não basta socorrer, é necessário assistir o cidadão de acordo com sua necessidade de saúde, garantindo qualidade e agilidade durante todo o processo de atendimento, até o encaminhamento do paciente aos hospitais referenciados.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Santa Catarina segue em busca de contínuas melhorias. A atual gestão do Governo do Estado está trabalhando na ampliação da frota adquirindo novas USAs, USBs e motolâncias para todo o estado.