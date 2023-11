Bom Jardim da Serra reunirá grande nomes para debater turismo

Numa iniciativa da prefeitura de Bom Jardim da Serra em parceria com o Sebrae, Associação Bonjardimense de Turismo e setor privado, será realizado dia 20 de novembro, a segunda edição do Café, Turismo & Prosa. Evento que vai atrair empreendedores, prefeitos e gestores de turismo com vistas a fomentar negócios e ampliar horizontes.

O encontro acontecerá com networking e promoverá experiências, na Fazenda Salto do Rio Pelotas, com palestrantes referência em suas áreas de atuação. Eles compartilharão seus insights e conhecimentos como forma de promover o setor na região.

O prefeito de Bom Jardim da Serra, Pedro Ostetto dará as boas-vindas aos participantes na abertura e falará sobre os desafios do poder executivo no fomento do turismo. A secretária de Turismo de Bom Jardim da Serra, Sandra Padilha, também falará de sua experiência como proprietária do Restaurante e Café Mensageiro da Montanha.

A contadora, especialista em Inovação e Gestão de Conteúdo para a Economia Criativa, Dayhane Floor, palestrará sobre Cidade Empreendedora. A programação contemplará, ainda palestra sobre Cervejas, Chocolate e Turismo com Richard Westphal Brighenti e, A Missão de Criar Experiências Inesquecíveis, com Rafa Bridi, recordista mundial de Highline, que já entrou duas vezes no Guiness Book, por ser atleta profissional de slackline.

Também com foco na Missão de Criar Experiências Inesquecíveis, haverá palestra de Aline Nandi, especialista em desenvolvimento econômico local e turismo sustentável. Participantes de todas as regiões da Serra Catarinense são esperados para o Café, Turismo & Prosa, que é organizado pela prefeitura de Bom Jardim da Serra.