Governo do Estado inaugura nova base do Samu em Urubici

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), inaugurou nesta sexta-feira, 1° de dezembro, uma nova base da Unidade de Suporte Básico (USB), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Santa Catarina, no centro de Urubici. Com isso, a Serra Catarinense ganhou um novo reforço nos atendimentos de urgência e emergência.

O investimento do Estado foi para garantir maior cobertura de atendimento de urgência e emergência e para reduzir o tempo de deslocamento até o local da ocorrência para cerca de 280 mil habitantes da região. Além disso, a implantação do serviço na cidade ocorreu também devido ao intenso crescimento do fluxo turístico, principalmente no inverno.

“Como secretária de Estado quero reafirmar nosso comprometimento com nossa região. Cuidar da vida das pessoas é muito importante. O SAMU, com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, só em dois dias, na região do Alto Vale, fez mais de 50 remoções. Ninguém ficou desassistido. Com todas essas chuvas atingindo o nosso estado temos muitos desafios. Mas estamos aqui trazendo melhorias para o município e oferecendo serviços de resultado”, destacou a secretária Carmem Zanotto.

A base da USB de Urubici contará com quatro técnicos de enfermagem, quatro motoristas/ socorristas, uma enfermeira coordenadora, um administrativo, duas técnicas de enfermagem reserva e um motorista socorrista reserva. “Iniciamos uma nova fase do SAMU a partir desta gestão atual. Percorremos, desde o começo desse ano, os municípios catarinenses para listar os locais que faltavam materiais, viaturas, equipamentos e profissionais qualificados e decidimos mudar esta realidade”, explica Marcos António Fonseca, superintendente de Urgência e Emergência.

O superintendente ainda ressalta que este ano foram capacitados muitos profissionais e foram entregues novas viaturas para garantir um atendimento de qualidade. “Hoje mais uma cidade está sendo contemplada com o novo serviço, que vai até a casa de vocês, na rua, enfim onde vocês precisarem terão profissionais salvando vidas”, afirma.

Mariza Costa, prefeita de Urubici, disse que está muito orgulhosa da implantação do serviço na cidade e pretende dar todo o apoio e colaboração para que a equipe consiga desempenhar um ótimo trabalho quando for atender as ocorrências. “Sei que esses profissionais não vão medir esforços para oferecer o seu melhor. Seja onde for, o socorro vai estar presente para dar assistência devida à população”, declara.

Por Assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Saúde