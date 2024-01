Hospital Santo Antônio é o primeiro hospital de Santa Catarina a receber habilitação para realizar Cirurgia com HIPEC pelo SUS

O Hospital Santo Antônio, de Blumenau, anuncia a recente habilitação para a realização da avançada cirurgia com HIPEC (sigla em inglês para Quimioterapia Intraperitoneal Hipertérmica), pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Referência no tratamento oncológico, a unidade é a primeira instituição de Santa Catarina a receber a habilitação. A conquista teve a participação das equipes da Secretaria de Estado da Saúde que intermediaram o processo junto ao Ministério da Saúde.

A secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, destaca a importância da conquista. “Estamos priorizando os pacientes oncológicos, com tratamentos inovadores pelo SUS. A parceria com hospitais e municípios é fundamental, visando melhorar a linha de cuidado ao paciente oncológico. Estamos comprometidos em introduzir novas tecnologias e ampliar a capacidade cirúrgica para fortalecer o sistema de saúde estadual. Agradeço a todos envolvidos por construirmos um futuro mais promissor para a saúde em nosso estado”, afirma.



Segundo o gerente geral da unidade, Rafael Branco Bertuol, a habilitação para a Cirurgia com HIPEC pelo SUS reforça o papel do Hospital Santo Antônio como referência em oncologia na região, consolidando sua reputação como um centro de excelência no tratamento do câncer.



Conforme Bertuol, a instituição continuará trabalhando ativamente com a secretária Municipal de Saúde e a secretária de Estado para garantir que os benefícios dessa habilitação alcancem o maior número possível de pacientes

Tratamento inovador





A Cirurgia Citorredutora com HIPEC é uma abordagem especializada e complexa que consiste na ressecção cirúrgica dos tumores associada ao uso de quimioterapia a temperatura entre 40 e 42ºC no interior da cavidade abdominal do paciente. O procedimento se tornou o tratamento padrão ouro, com melhores resultados comprovados, para alguns tumores disseminados no abdômen e tem proporcionado chance de cura para determinados tipos de câncer abdominal avançados.





Dra. Patricia da Costa Câmara, cirurgiã oncológica do Hospital Santo Antônio (escritora do capítulo de Mesotelioma, principal indicação do HIPEC, do Tratado Brasileiro de Cirurgia Oncológica), e que a convite da Sociedade Europeia de Cirurgia Oncológica (ESSO) já ministrou aulas no Curso de HIPEC no Congresso da sociedade em Bordeaux (na França), destaca a importância desta habilitação.



“Estamos extremamente orgulhosos de receber a habilitação para realizar a Cirurgia com HIPEC pelo SUS. É um dos procedimentos mais complexos da oncologia, e necessita de uma equipe completa (cirurgiões oncológicos, anestesistas, intensivistas, oncologistas clínicos e equipe multiprofissional) com vasto estudo e experiência em remover toda a doença peritoneal e prevenir e resolver as intercorrências esperadas para se obter sucesso. Desde 2017, já realizamos 7 procedimentos em nossa instituição (respeitando as restritas indicações) e agora, poder oferecer esse procedimento aos pacientes via SUS, representa um passo significativo em nossa missão de proporcionar tratamentos de ponta e cuidados excepcionais aos pacientes que confiam em nossa instituição”, afirma.

Centro de Oncologia





O Centro de Oncologia do Hospital Santo Antônio atualmente é referência em oncologia clínica adulto para 14 municípios do Vale do Itajaí e em oncologia pediátrica e hematologia para 53 municípios que abrangem a região do Médio Vale do Itajaí, Alto Vale do Itajaí e Foz do Rio Itajaí. Dispõe de equipe interdisciplinar especializada integrada para o atendimento e acompanhamento dos pacientes de forma personalizada, ágil e assertiva, buscando rapidez na condução do tratamento, clareza na decisão a ser tomada e segurança ao paciente.





Conta com ampla estrutura, moderna e acolhedora, que compreende o ambulatório oncológico, clínica de internação oncológica, ambulatório de quimioterapia adulto e pediátrico, ambulatório de radioterapia e Cuidados Paliativos.





O hospital é reconhecido por sua excelência na especialidade oncológica, devido a sua expertise da equipe multiprofissional, assim como sua tecnologia e estrutura projetada não só para oferecer, qualidade, conforto e acolhimento aos pacientes.