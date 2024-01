Saque-aniversário do FGTS já está disponível para nascidos em janeiro; saiba

As pessoas nascidas em janeiro, que fizeram a opção pelo saque-aniversário do Fundo de Garantias do Tempo de Serviço (FGTS), já podem retirar o dinheiro a partir desta terça-feira (2). De acordo com um balanço feito pela Caixa Econômica Federal, cerca de 32,7 milhões aderiram à modalidade.

O Saque-aniversário existe desde 2020 e permite o saque de parte do saldo do FGTS, ativo ou inativo, a cada ano, no mês de aniversário. A contrapartida é que o trabalhador não consegue retirar o valor depositado pela empresa em caso de demissão sem justa causa, apenas a multa rescisória. Em casos de compra de imóveis, aposentadoria e doenças graves, o saque continua permitido.

A janela de saques se abre no primeiro dia útil do mês de aniversário e se fecha no último dia útil do segundo mês subsequente. Se o dinheiro não for retirado, retorno para as contas do fundo em nome do trabalhador.

Como sacar?

Aplicativo FGTS – permite que o trabalhador transfira o dinheiro para qualquer conta em seu nome, sem custo

Casas lotéricas

Terminais de autoatendimento – permitida com a senha do Cartão Cidadão

Correspondentes Caixa Aqui – com documento de identificação

Valores

Até R$ 500: Saque de 50% do saldo

De R$ 500,01 a R$ 1 mil: 40% do saldo + R$ 50,00 de parcela adicional

De R$ 1.000,01 a R$ 5 mil: 30% do saldo + R$ 150,00 de parcela adicional

De R$ 5.000,01 a R$ 10 mil : 20% do saldo + R$ 650,00 de parcela adicional

De R$ 10.000,01 a R$ 15 mil: 15% do saldo + R$ 1.150,00 de parcela adicional

De R$ 15.000,01 a R$ 20 mil: 10% do saldo + R$ 1,9 mil de parcela adicional

A partir de R$ 20.000,01: 5% do saldo + R$ 2,9 mil de parcela adicional

Calendário de saque

Janeiro – 2 de janeiro a 29 de março

Fevereiro – 1º de fevereiro a 30 de abril

Março – 1º de março a 31 de maio

Abril – 1º de abril a 28 de junho

Maio – 2 de maio a 31 de julho

Junho – 3 de junho a 30 de agosto

Julho – 3 de julho a 30 de setembro

Agosto – 1º de agosto a 31 de outubro

Setembro – 2 de setembro a 30 de novembro

Outubro – 1º de outubro a 29 de dezembro

Novembro – 1º de novembro a 31 de janeiro de 2025

Dezembro – 2 de dezembro a 28 de fevereiro de 2025

Como aderir?

A adesão ao Saque-aniversário é feita de forma voluntária via aplicativo oficial do FGTS ou nas agências da Caixa. Para receber o dinheiro no mesmo ano, é necessário fazer o cadastro até o último dia do mês de nascimento.

O trabalhador pode desistir a qualquer momento: mas com a volta ao saque tradicional o trabalhador fica 2 anos sem poder sacar o saldo, mesmo em caso de demissão. A multa de 40% continua sendo paga.

*Com informações da Agência Brasil