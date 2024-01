Hospital de São Joaquim anuncia reforço de medidas de segurança e orientações para visitantes e trocas de acompanhantes; entenda

O Hospital de São Joaquim anunciou suas diretrizes para visitantes e trocas de acompanhantes, visando otimizar o fluxo de pacientes e proporcionar um ambiente mais seguro e organizado para todos. Estas medidas são para garantir o bem-estar dos pacientes e a eficiência dos serviços prestados.

De acordo com as novas regras, visitantes com sintomas gripais são orientados a adiar suas visitas, contribuindo para a prevenção de possíveis contágios. Além disso, é obrigatório higienizar as mãos com álcool gel disponibilizado nas dependências do hospital. A manutenção do distanciamento social, de aproximadamente 1 metro em relação a outras pessoas, mobiliário e pertences, é fundamental para evitar a propagação de vírus e garantir um ambiente seguro a todos.

Outra recomendação importante é evitar se aproximar ou sentar nos leitos de outros pacientes, contribuindo assim para a preservação da privacidade e do espaço individual de cada indivíduo em tratamento. Além disso, o hospital estabeleceu que apenas pessoas com idade igual ou superior a 12 anos estão autorizadas a realizar visitas.

Os horários de visita foram ajustados para melhor atender às necessidades dos pacientes e garantir uma administração eficaz dos recursos hospitalares. O período permitido para visitas é das 15h às 16h30, reforçando a importância de respeitar esses limites temporais para evitar interferências nos procedimentos médicos em andamento.

Para a troca de acompanhantes, o hospital definiu dois horários específicos: das 07h30 às 08h e das 19h30 às 20h. Os responsáveis por esta função devem utilizar a entrada designada pela portaria e passar por um processo de identificação para garantir a segurança de todos os envolvidos.

Essas medidas refletem o compromisso do Hospital de São Joaquim com a saúde e segurança de seus pacientes, visitantes e equipe médica. O apoio da comunidade é crucial para o sucesso dessas práticas, assegurando um ambiente hospitalar mais seguro e eficiente para todos.