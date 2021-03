Acidente deixa duas pessoas carbonizadas em Bocaina do Sul nesta terça-feira

Um grave acidente, no início da tarde desta terça-feira, 23, envolvendo um automóvel Fiat Uno e uma motocicleta, acabou com duas pessoas mortas, no KM 180, BR 282, perímetro urbano de Bocaina do Sul.

Foto: Genildo dos Passos

As primeiras informações é que perderam a vida no local uma feminina, professora de Bocaina do Sul, motorista do Uno, e um masculino, ocupante da moto, possivelmente da cidade de Palhoça, na grande Florianópolis.

Segundo populares, a moto estava trafegando no sentido Lages/Florianópolis e o automóvel no sentido contrário – interior/centro de Bocaina.

Os corpos foram totalmente carbonizados.

Com informações Correio Otaciliense? Logo mais atualização .