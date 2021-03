Tristeza: Professora de Bocaina do Sul perde a vida em trágico acidente

Lamentamos profundamente o falecimento da educadora Janessa Abreu Bogorni de 37 anos, moradora no interior de Bocaina do Sul, acabou falecendo em um trágico acidente no início da tarde de terça-feira, 23.

Infelizmente em um trágico acidente na BR282, próximo ao trevo que da acesso ao centro da cidade de bocaina do Sul.

O carro em que ela estava, um Fiat Uno, acabou colidindo com uma moto que vinha no sentido contrário.

O acidente ocorreu no Km 150 da BR 282, nas proximidades da rótula de Bocaina do Sul.

Janessa era professora da Escola Padre Theodoro Bauschult. Ela estava indo lecionar na hora do acidente.

Foram inúmeros comentários nas redes sociais, lamentando o ocorrido.

Janessa era uma pessoa muito querida na comunidade.

Nossa solidariedade a família e a todos os amigos da querida professora Janessa.