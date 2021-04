Artista Standa Sedlak vai expor na vinícola Villa Francioni em maio

O artista plástico Standa Sedlak, respeitado mundialmente por invocar em suas obras a natureza e os sérios desafios da questão climática, fará uma exposição na Galeria de Arte da vinícola Villa Francioni, em São Joaquim. A mostra com 30 telas de Standa Sedlak irá acontecer a partir de 1º de maio.

Nascido em Praga, Standa mora em Toronto, onde mantém ateliê e desenvolve trabalhos de pesquisa e produção de arte junto às comunidades.

A exposição – From Sea to Sea (do Mar ao Mar) – chegou ao país por meio de um convite do casal de brasileiros, Geórgia Moritz e Rafael Reis. O artista topou, mas fez uma exigência: o catarinense Edson Machado deveria assinar a curadoria da exposição. Missão aceita! Machado iniciou o circuito itinerante no Centro Integrado de Cultura (CIC), em Florianópolis, e no Instituto Internacional Juarez Machado, em Joinville. Agora, as pinturas ficam na Galeria de Arte da Villa Francioni até julho e depois retornam ao Canadá.

A presidente do Conselho Administrativo da Villa Francioni, Daniela Borges de Freitas, conta que “a exposição reforça o entusiasmo em promover o turismo enocultural na região, trazendo arte internacional e fazendo conhecer nossos produtos de qualidade”.

Do “Mar ao Mar” inaugura no sábado, 1º de maio, 14h, e permanece até o dia 4 de julho de 2021, diariamente, inclusive fins de semana, das 10h às 17h, na Galeria Villa Francioni, Zona Rural da cidade de São Joaquim. A entrada é franca.