Infraestrutura abre licitação para obras de iluminação do Aeroporto Regional do Planalto Serrano

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) abriu na quinta-feira, 29, a licitação para o recebimento de propostas de empresas interessadas na execução das obras de iluminação pública do Aeroporto Regional do Planalto Serrano, no município de Correia Pinto. O valor previsto de investimento é de R$ 308 mil.

O projeto atenderá o trevo da BR-116, o acesso ao terminal, o estacionamento e a implantação da rede elétrica da Estação de Tratamento de Água. O próximo passo do certame consiste na análise técnica das documentações pela Comissão Permanente de Licitação (CPL) da SIE.

Segundo o secretário da Infraestrutura e Mobilidade, Leodegar Tiscoski, trata-se de significativo investimento há muito tempo reivindicado pela comunidade daquela região. A iluminação do trevo na BR-116 e do acesso ao terminal encontram-se atualmente sem alimentação e a sua recomposição é uma necessidade extrema.

“Há a questão da segurança, pois a falta de iluminação no trevo dificulta a visibilidade para o acesso ao aeroporto, trazendo riscos de acidentes. Da mesma forma é o estacionamento do terminal, localizado em um ponto mais retirado, e por isso requer essa intervenção para dar mais segurança aos usuários”, destaca o secretário.

Por Bianca Backes

Marcos Espíndola

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade