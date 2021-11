Santa Catarina terá Grupo de Trabalho para ações na área da mobilidade com carros elétricos

Integrantes do governo de Santa Catarina e da General Motors (GM) vão atuar juntos em um Grupo de Trabalho para planejar e fomentar a eletromobilidade no estado. A proposta é resultado de uma reunião entre o governador Carlos Moisés e dirigentes da companhia, logo após o retorno de Glasgow. Diante da manifestação da empresa em implementar a política completa de fabricação de carros elétricos, o governador colocou à disposição o ambiente tecnológico e inovador catarinense para, em parceria, planejar ações envolvendo o processo de transição, com o uso dos novos modelos de veículos que ajudam a reduzir a emissão de gases poluentes.

Pensar nos negócios tendo como pano de fundo a criatividade e a inovação foi um dos apontamentos do governador para que, de fato, os resultados do uso de matrizes energéticas mais limpas ocorram. “O ambiente tecnológico tem essa vantagem e agilidade de apresentar alternativas simultâneas ao processo. Enquanto uma empresa lança o carro elétrico, já tem outra apresentando as oportunidades que podem surgir em outros nichos, as soluções para a cadeia produtiva, como o reuso e a destinação correta de componentes, por exemplo. Essa visão cíclica é fundamental quando buscamos a verdadeira sustentabilidade”, observa o governador.

Carlos Moisés afirmou que Santa Catarina tem todo o interesse em incentivar projetos comprometidos com a proteção do meio ambiente e que o Estado já trabalha em várias frentes para a transição energética justa para modelos mais sustentáveis. Além disso, os indicadores da gestão pública atual garantem segurança jurídica para os investidores.





Foto: Divulgação / Secom

No caso dos carros elétricos, por meio da Celesc, o Estado conta com postos de recarga em uma rota que vai do Litoral ao Extremo Oeste e segue trabalhando para estruturar a rede com mais eletropostos pelo estado.

Conforme a vice-presidente da GM na América do Sul, Marina Willisch, o cenário catarinense é atrativo para parcerias que estimulem a produção de carros elétricos, fortalecendo a presença do estado, do Brasil e da América do Sul no modelo de mobilidade que, segundo a montadora, deverá estar consolidado nos próximos 10 anos. De acordo com Willisch, na visão macro da empresa, estes já são considerados mercados potenciais. Santa Catarina, em especial, por ter uma boa base de fornecedores e pelos compromissos assumidos com as metas de sustentabilidade. Aliás, segundo a vice-presidente, a fábrica da GM, com sede em Joinville, é uma das mais sustentáveis da companhia.

“O que ouvimos do governador hoje foi fantástico e nos faz acreditar que é possível. Estamos falando de algo que ainda é novidade aqui no Brasil, mas que, com parcerias como a que estamos iniciando com Santa Catarina, boas políticas públicas, vai nos ajudar a construir um modelo de mobilidade seguro, livre de gases poluentes e que possa ser cada vez mais acessível”, reitera Marina Willisch.

A reunião, por meio de uma webconferência,contou com a participação dos secretários Executivos de Meio Ambiente, Leonardo Porto Ferreira; de Assuntos Internacionais, Fernando Raupp; do presidente da Celesc, Cleicio Poleto; e pela GM, a gerente de Energia e Ambiental, Glaucia Roveri; gerente de Relações Governamentais, Daniela Kraemer; diretor de Relações Públicas e Governamentais, Adriano Barros.

