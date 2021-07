OPERAÇÃO DE COMBATE À CAÇA ILEGAL: HOMEM É PRESO PELA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL POR PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO

Na manhã da última sexta-feira, 09, a guarnição policial militar ambiental em Lages, quando em patrulhamento da operação de combate à caça ilegal, na localidade de Fazenda dos Moraes, interior do município de Capão Alto, abordou cinco homens que realizavam a atividade de caça.

Durante o patrulhamento as guarnições avistaram próximo a mata, um acampamento e dois veículos estacionado no local. Posteriormente os envolvidos foram abordados e durante as buscas veiculares foi localizada uma (01) garrucha Rossi calibre 22 municiada com uma (01) munição intacta e um coldre contendo sete (07) munições de calibre 22 intactas de propriedade de um dos envolvidos e sem a documentação exigida. Várias irregularidades administrativas foram constatadas e os envolvidos foram responsabilizados.

Durante o transcorrer da ocorrência foi acionado a Companhia Integração Desenvolvimento Agrícola – CIDASC pois no local foram encontrados cinco filhotes de javali vivos, assim como partes de javali abatido dentro saco plástico. Além de um cachorro utilizado para prática de caça com ferimento característico de perfuração por disparo de arma de fogo, o qual estava sangrando. Foi lavrado pela CIDASC o Auto de infração, apreendidos os animais vivos a carne de javali, que estão sem identificação e lacres exigidos por aquele órgão.

O cachorro foi encaminhado ao hospital veterinário para procedimentos pertinentes e diante da situação, foi dado voz de prisão ao envolvido responsável pela arma por porte irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, sendo conduzido à polícia judiciária em Lages para os procedimentos.

Fonte: Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina