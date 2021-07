Serra do Rio do Rastro será fechada ininterruptamente de terça a quinta-feira

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informa que a Serra do Rio do Rastro estará fechada ao tráfego ininterruptamente das 7 horas da manhã desta terça-feira, 13, até as 19 horas de quinta-feira, 15, para que sejam retiradas rochas soltas, detectadas durante a execução da obra de contenção no trecho, que colocam em risco a segurança dos usuários.

“Diante da constatação, foi feita uma contenção parcial e agora teremos que fechar ininterruptamente nesse período, para que as pedras possam ser completamente removidas, sem risco aos motoristas. Essa é a mais complexa obra de engenharia já realizada no trecho, e o mais importante para nós é a segurança de todos”, explicou o secretário Thiago Vieira.

A partir das 19 horas de quinta-feira o tráfego segue liberado nos horários preestabelecidos (ver quadro abaixo), com abertura para visitação aos sábados e domingos.

Em execução desde 2020, as obras de contenção na Serra do Rio do Rastro são a maior obra de engenharia realizada no trecho desde a sua abertura. A previsão é que seja concluída neste segundo semestre de 2021. São R$ 21 milhões de investimento.

Por Bianca Backes

Vanessa Pires

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade