Explosão seguida de incêndio atinge silo de serragem de madeireira na Serra Catarinense

Uma explosão seguida de incêndio em um silo de serragem de uma madeireira na Área Industrial de Lages, na Serra Catarinense, exigiu muito trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros e da brigada de incêndio da própria empresa na madrugada deste domingo (5) e que durou cerca de cinco horas terminando o combate às chamas somente no início da manhã.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as guarnições foram acionadas por volta das 02h50 até a rua Heliodoro Muniz onde segundo informações do solicitante houve uma explosão provocando um incêndio num silo de serragem próximo da caldeira.



No local, as guarnições verificaram que a porta do silo estava aberta e o fogo estava saindo pela parte superior e também por esta porta lateral, sendo um incêndio de grandes proporções. Foram montadas duas linhas de ataque direto, e devido ao grande risco de colapso da estrutura, iniciou-se o combate pela porta lateral a uma distância segura, com jato compacto para retirada da serragem. Após as chamas reduzirem, foi aberta uma segunda porta no outro lado do silo, sendo possível combater o incêndio com maior eficiência. Além disso, conforme a serragem saía pelas portas do silo, uma máquina da própria empresa ia retirando para outro local.

Para o combate às chamas foram utilizados aproximadamente 100 mil litros de água, sendo 70 mil da reserva técnica da própria empresa e outros 30 mil litros dos tanques das viaturas, num tempo de aproximadamente cinco horas de combate.

O local ficou sob os cuidados da equipe técnica de segurança e outra responsável pela empresa.

Com informações: Lages Diário