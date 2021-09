Carlos Moisés confirma repasse de R$ 7 milhões para construção de ponte entre Otacílio Costa e Bocaina do Sul

A agenda do governador Carlos Moisés em Otacílio Costa nesta sexta-feira, 10, reservou uma surpresa agradável para a população local. Além do repasse já confirmado de R$ 1,8 milhão, o chefe do Executivo estadual quebrou o protocolo e anunciou que investirá R$ 7 milhões para a construção de uma ponte ligando os municípios vizinhos de Bocaina do Sul e Otacílio Costa.

A estrutura substituirá uma balsa que hoje transporta apenas veículos de pequeno porte. Quando pronta, a ponte diminuirá em 35 quilômetros o percurso entre as duas cidades serranas.

“É uma ponte que vai trazer dignidade para as pessoas que vivem por ali, conectando as duas cidades e trazendo desenvolvimento. São municípios irmãos e que ajudarão nesse sentido”, afirmou o governador após o evento.

O prefeito de Otacílio Costa, Fabiano Baldessar de Sousa, comemorou a notícia e afirmou que ela atenderá uma demanda de mais de 70 anos da comunidade de Santa Rosa, que é dividida pelo Rio Canoas. Além disso, a ponte permitirá o escoamento da produção de madeira da região, com a passagem dos caminhões.

Por Leonardo Gorges

Assessoria de Imprensa Secretaria Executiva de Comunicação – SECom