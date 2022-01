Corpo de homem desaparecido é encontrado em São José do Cerrito

Valdevino Carneiro estava desaparecido desde o dia 10 de janeiro, após sair para caminhar com seus dois cachorros. O Corpo de Bombeiros de Lages iniciou as buscas, na madrugada do dia 13/01/22, tendo sido suspensas em 19/01/22.

A vítima foi encontrada no final da tarde deste domingo (23), já em óbito, pelos próprios familiares.

Segundo a informação, populares estavam caminhando pela mata e avistaram uma cinta e um facão pertencentes à vítima, tendo avisado aos familiares no início da tarde de domingo.

Os familiares deslocaram até o local e realizaram novas buscas, por conta própria, tendo localizado o corpo no final da tarde, a uma distância de cerca de 750 metros (em linha reta) do último ponto onde, supostamente, Valdevino havia sido avistado pela última vez, por uma das testemunhas.

O ponto em que o corpo foi localizado situa-se fora do raio em que as buscas haviam sido realizadas pelas guarnições, embora em local próximo às áreas em que se desenvolveu toda a operação. Após localizar o corpo, o filho da vítima fez contato com o Corpo de Bombeiros Militar de Lages pedindo orientações de como proceder. Foi orientado a acionar o IGP e a PMSC. No início da noite, o IGP realizou a perícia no local, e recolheu o corpo para realização da necrópsia, em Lages. Após os procedimentos técnico legais, o corpo foi liberado para a família, no início da tarde de hoje, (24).

Fonte: 5º BBM