Carreta com carga tóxica ao meio ambiente capota em acidente em SC

Um acidente em Bom Retiro, na região serrana de Santa Catarina, causou o tombamento de uma carreta carregada de substância tóxica ao meio ambiente na BR-282 na noite desta terça-feira (31). Apesar do choque, a carga se manteve acondicionada e fora da via, na altura do KM 115.

O material foi identificado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), que não especificou do que se trata. A corporação afirmou apenas envolver uma substância sólida perigosa de classe de risco 9 e numeração ONU 3077.

Na ocasião, uma equipe do CBMSC foi acionada por moradores que foram ao quartel do município acompanhados de um motorista envolvido no acidente.

Ele conduzia um veículo que colidiu com a carreta antes dela sair da pista e tombar. O condutor do carro tinha suspeita de fratura nos membros inferiores.

Ainda na sequência, os bombeiros foram ao local do acidente para resgatar o motorista do caminhão, que estaria preso às ferragens. Quando chegaram ao trecho, no entanto, o caminhoneiro já havia conseguido sair do veículo e não quis ser conduzido ao hospital.

Foram acionadas então uma empresa especializada para transbordo da carga tóxica e a Polícia Federal Rodoviária (PRF), que passaria a cuidar da cena do acidente. A reportagem entrou em contato com a corporação para verificar se o material perigoso já foi removido, mas ainda não obteve retorno.

Com informações do NSCTotal