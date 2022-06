No inicio da tarde desta quarta-feira, 1, a Polícia Militar Rodoviária de Bom Jardim da Serra, atendeu uma queda de uma pequena barreira na rodovia SC 390 na Serra do Rio do Rastro no KM 408. A equipe de manutenção da SIE foi acionada para efetuar limpeza da pista de rolamento.

O local aonde caiu à pequena barreira não tem tela de proteção, o tráfego ficou em meia pista por pouco tempo, nesse momento o tráfego já está fluindo.

Com informações do TNSUL