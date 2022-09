Serra do Corvo Branco passa a ficar aberta também aos sábados

A SC-370, trecho da Serra do Corvo Branco, entre Grão-Pará e Urubici, passará a ficar aberta ao tráfego também durante os sábados, a partir deste fim de semana. A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informa que o maquinário utilizado para as obras emergenciais de recuperação da via foram retirados da pista às 19h desta sexta-feira e que o trabalho será retomado na segunda-feira, às 9h da manhã.

“As obras continuam, mas de segunda a sexta-feira, com o sábado e domingo livres para a visitação. Agora já temos segurança para a passagem, mesmo que o serviço ainda não tenha sido concluído. A ideia é devolver este importante patrimônio definitivamente o mais breve possível aos catarinenses”, explica o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade em exercício, Alexandre Martins.

Em obras emergenciais para a recuperação de pista e encostas desde a tragédia natural de maio deste ano, a rodovia também passa por obra de pavimentação. O trabalho emergencial é executado em três frentes: drenagem (para escoar a água das chuvas e desviar da estrada), contenção de encostas e recuperação de pista.

Quando a Serra do Corvo Branco abre ao tráfego:

Rodovia aberta ao tráfego: de segunda a sexta-feira, das 17h às 9h da manhã do dia seguinte e aos sábados e domingos o dia todo

Trânsito interrompido, com obras na rodovia: de segunda a sexta-feira, durante o dia, das 9h às 17h