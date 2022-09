Urgente: Primeiro caso de e varíola dos macacos (Monkeypox) registrada em Lages

A Secretaria Municipal de Saúde de Lages, através da Vigilância Epidemiológica confirma o primeiro caso de varíola dos macacos (Monkeypox) no município. A doença foi diagnosticada em um homem de 38 anos. O paciente é morador de Lages, buscou atendimento médico particular e foi orientado a ir na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro onde reside.

O homem foi isolado, realizou a coleta do exame, que foi enviado ao Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen). Após analise do exame, foi constatado o resultado positivo.

O paciente não precisou de internação e segue em isolamento, sendo monitorado pela equipe da Vigilância Epidemiológica. O acompanhamento é diário, a cada 24 horas. Com coleta de dados do estado geral do paciente e das pessoas com quem teve contato direto.

Lages possui ainda dois casos suspeitos também monitorados, aguardando resultado de exame do Lacen, que leva cerca de 7 a 10 dias para ficar pronto. Além disso, 19 casos da doença foram descartados.

O que é a Monkeypox

Transmitida pelo vírus monkeypox, a doença é considerada uma zoonose viral e pertence à mesma família dos transmissores da varíola humana, erradicada na década de 1980, e que registrava sintomas mais letais.

De acordo com especialistas, a varíola monkeypox é clinicamente menos grave, com período de incubação entre 6 e 13 dias, podendo variar ainda de 5 a 21 dias, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Além das erupções na pele, os sintomas incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, calafrios, exaustão e gânglios inchados (ínguas).

A transmissão se dá por contato próximo com as lesões de pele, por secreções respiratórias e compartilhamento de objetos usados por uma pessoa que está infectada.

A Secretaria de Saúde de Lages ressalta que em caso de suspeita da doença, a pessoa deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da sua residência ou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lages.

Fonte: Comunicação | Secretaria Municipal de Saúde de Lages