Confira quais são os 4 representantes eleitos da Serra Catarinense

A Serra Catarinense elegeu, neste domingo (2), quatro representantes para as cadeiras do legislativo. Uma deputada federal e três deputados estaduais vão compor a Câmara dos Deputados e a Assembléia Legislativa do Estado.

Foram dois representantes reeleitos e dois novos, incluindo a deputada Carmen Zanotto, que conta com a sua 3ª reeleição consecutiva.

Veja os deputados estaduais eleitos pela Serra Catarinense:

Foto: ALESC

Filiado ao Partido Liberal, Marcius Machado foi reeleito para deputado estadual na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O deputado contou com 39.748 votos.

Foto: Reprodução Redes Sociais

Candidato pelo Podemos, Lucas Neves se elegeu deputado estadual para atuar pela Serra Catarinense com 23.053 votos.

Foto: Reprodução Redes Sociais

Mario Motta foi eleito para o primeiro mandato pelo Partido Social Democrático. Foi eleito para a Assembleia Legislativa com 56.363 votos.

Serra contou com uma deputada federal eleita:

Carmen Zanotto

Foto: Câmara dos Deputados

Reeleita pela 3ª vez consecutiva, Carmen Zanotto vai representar a Serra Catarinense em mais um mandato na Câmara dos Deputados em Brasília. A parlamentar contou com 130.138 votos.

Com informações: SCC