1º Seminário de Valorização das Indicações Geográficas da Serra Catarinense em São Joaquim

O evento é uma promoção do Sebrae/SC e acontece entre os dias 28 e 29 de novembro, em São Joaquim, no Salão Paroquial. A programação prevê reuniões e palestra com ênfase nas oportunidades de empreendedorismo que podem ser geradas pelas Indicações Geográficas (IGs) da região, e de como empresários de outros setores que podem agregar valor.

O Seminário tem por objetivo disseminar a importância das IGs no desenvolvimento da região, focando também em públicos que não tem ligação direta com elas, por exemplo: varejo, prestadores de serviço e comunidade. As explanações serão esclarecedoras para que a sociedade conheça, se aproprie e valorize as Indicações Geográficas da região de São Joaquim, ou seja, dos produtos já com certificados, impactando assim na autoestima local, nos novos negócios e outros diretamente envolvidos com os registros.

Portanto, a participação não é dirigida somente a quem produz maçã, mel, vinho ou queijo, mas também a empresários ligados a outros segmentos como postos de combustíveis e comércio em geral, e da comunidade como um todo. A ideia é fazer com que todos entendam e possam falar que a cidade tem registros de Indicações Geográficas (IGs), e indicarem onde o visitante poderá comprar, valorizando de fato os produtos diferenciados. São Joaquim é a única região do Brasil que possui quatro IGs.

Assim, nos dias 29 e 30/11, a programação prevê um conteúdo mais técnico à tarde, a um público mais específico, e à noite explanações abertas, com a presença de palestrantes de renome nacional, caso de Rogério Ruschel, autor do livro O valor global do produto local: a identidade territorial como estratégia de marketing.

As inscrições podem ser realizadas de forma online, através de um formulário em QR Code ou link: https://forms.office.com/r/9qPqsZxzjX. Informações podem ser buscadas pelo telefone 49 3289 1300.

Assessoria de Imprensa