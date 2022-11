Sexta edição do Ovelhaco da Serra acontece no próximo final de semana

A Associação Empresarial de São Joaquim – ACISJO, através do Núcleo de Ovinocultores, realizará nos dias 26 e 27 de novembro de 2022, em São Joaquim, a sexta edição do Ovelhaco da Serra – evento de agronegócios que tem como objetivo fomentar a ovinocultura no município e região através da exposição e comercialização de ovinos, gastronomia de cordeiro e artesanato de lã de ovelha, além de oportunizar o compartilhamento de boas práticas e geração de negócios entre os criadores, consumidores e visitantes.

A última edição do Ovelhaço da Serra aconteceu em 2019 e reuniu cerca de 600 participantes, dentre eles ovinocultores e visitantes de São Joaquim e região, cerca de meia tonelada de carne de cordeiro foi servida no churrasco e mais de R$ 50.000,00 foram movimentados através da comercialização de animais.

Após dois anos sem acontecer por conta da pandemia de COVID-19, esta edição do Ovelhaço da Serra acontecerá em 02 dias, sábado e domingo, no Parque Naiconal Da Maçã, em São Joaquim/SC, nos pavilhão II e III.

No dia 26, sábado, a partir das 09h da manhã as portas da Expo-Feira de animais serão abertas, onde estarão expostas as ovelhas, borregos, cordeiros e reprodutores, bem como os cachorros de pastoreio e guarda de ovelhas. Neste mesmo espaço haverá gastronomia de cordeiro, artesanato local e alguns apoiadores e parceiros da ACISJO.

Com o objetivo de oportunizar a geração de negócios e fomentar a ovinocultura, a programação deste ano promoverá também uma rodada de negócios com o tema “Estímulo Ao Consumo Da Carne De Ovinos” entre os participantes estará um grande parceiro, o Frigozan, e os Núcleos setoriais da ACISJO, que são Núcleo de Ovinocultores, o Núcleo da Gastronomia e a Associação dos Vinhos Finos de Altitude.

Já na parte da tarde acontecerá uma palestra aberta ao publico com o tema “Campo Nativo Melhorado – utilizando a história dos nossos campos a nosso favor”, realizada através de uma parceria entre ACISJO e SEBRAE/Via Agronegócios.

Também do sábado, 26, haverá uma Mesa Redonda, uma troca de ideias com um profissional, criador e adestrador de cães de pastoreio e de guarda, objetivando estimular a implantação dos cães de trabalho no rebanho de ovinos/bovinos.

Através de parceria com a SICREDI, importante mantenedora da ACISJO, estarão disponíveis também linhas especais de crédito facilitado para a aquisição tanto de ovinos, quanto de cães e insumos para o manejo de pastagens.

Os vinhos Finos de Altitude também estarão presentes e serão harmonizados com a carne de cordeiro durante o workshop que acontecerá em parceria com a Vinícola Quinta das Araurárias, Tellure Vitivini, Mayara Kriger e Vinícola Boava.

As 20h será realizada Cerimônia Oficial De Abertura Do Vi Ovelhaço Da Serra e a posse da nova Diretoria do Núcleo De Ovinocultores Do Biênio 2023/2024, ao som de música nativista com Rafael Puerta.

Já no dia 27/11, domingo, haverá expofeira de animais novamente, demonstração da FOG Fumaça Da Serra e o tradicional Churrasco Show de carne de cordeiro e Shows Nativistas com Rafael Puerta, Ricardo Bergha e André Teixeira, por adesão. Os ingressos podem ser adquiridos no Edinho Auto Center, Frigozan, Armazem do Lanche e ACISJO, bem como com os criadores de ovinos que fazem parte do Núcleo.

Durate a tarde acontecerá também o julgamento e a premiação dos melhores animais e mais uma demonstração dos cachorros de pastoreio.

Às 20h de domingo o VI Ovelhaço da Serra encerrará sua programação e fará o anúncio oficial da sétima edição do Ovelhaço da Serra.

O VI Ovelhaço da Serra é uma realização da ACISJO, apoiada pela Prefeitura Municipal de São Joaquim, através da Secretaria Municipal de Turismo, Industria e Comercio, Sindicato RuRal de São Joaquim e FAESC/SENAR. É um patrocínio do Sicredi, Frigozan, CooperSerra, Sotrima, Agrovale, Rações Bagetti, Sicoob, Reck Investimentos, Edinho Auto Center, Soloplano, Auto Elite, Hipra, Avia Agronegócios, Radio Nevasca, Dygi, RC7Agro, Radio Difusora. Produzido por DuCorre Produção de Eventos.