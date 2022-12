Serra do Corvo Branco está totalmente aberta ao tráfego até segunda-feira

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informa que a Serra do Corvo Branco está liberada ao tráfego nesta sexta-feira (23), no sábado (24) e no domingo (25). Depois, o horário de bloqueio para a conclusão das obras emergenciais volta a ser das 9h às 17h – com liberação das 17h às 9h.



A expectativa é de que a obra emergencial seja finalizada na semana que vem. Após as fortes chuvas de maio, quando houve deslizamentos e desmoronamentos com perdas de pista, foram realizados serviços de reconstrução da rodovia, drenagem e contenção.



O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Alexandre Martins, explica que as fortes chuvas de dezembro e a necessidade de abertura para passagem livre em momentos de crise adiaram a finalização total da obra:



“É uma obra emblemática, que trouxe trafegabilidade e segurança a essa rodovia que corta uma das mais lindas paisagens de Santa Catarina. E hoje é uma alternativa de mobilidade em eventos climáticos e em situações como neste fim-de-semana, quando muitos catarinenses estão nas estradas a caminho de suas festas de fim de ano”, avalia Martins.

Veja os horários de abertura da Serra do Corvo Branco:

Sexta-feira, sábado e domingo: Aberta ao tráfego o dia todo.

Segunda-feira em diante: Aberta das 17h às 9h da manhã.