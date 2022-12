ABT comemora os resultados de 2022 e prospecta 2023 com muitos projetos para o turismo na região

Na noite desta última terça (20) a Associação Bonjardinense de Turismo de Bom Jardim da Serra – ABT se reuniu em um jantar de confraternização no restaurante Carvalho comemorando os excelentes resultados obtidos em 2022 pela associação.

Assim, com muitos reencontros, descontração, os sócios degustaram um cardápio composto de buffet da culinária serrana e projetaram as expectativas para o ano de 2023 que promete ser um ano de muitas vitórias para o setor de turismo em Bom Jardim da Serra, principalmente para a construção de sua sede que se mantêm cada vez mais próxima.

“A ABT foi parceira de todos os eventos, do estado de Santa Catarina ou do município de Bom Jardim da Serra, membro ativo na promoção e diversificação do turismo na Serra Catariense. Fez parte, inclusive, na destinação de recursos para a compra de flores no embelezamento da cidade. Seus associados estão, inteiramente, envolvidos na divulgação do turismo desta importante região.” Destacou a ABT.

Agradecemos aos sócios e amigos que fizeram parte de nossa história, neste ano que chega ao fim. Um feliz Natal e um próspero Ano Novo, são os votos que a diretoria da ABT deseja a todos.

“As coisas são construídas por muitas mãos” (Rute Martendal Machado Presidente da ABT)

Veja as imagens:

Sobre a ABT

Fundada em 2011, sem fins lucrativos, nem mesmo vinculação político-partidária, atuando como órgão representativo dos empreendedores do setor turístico do município de Bom Jardim Da Serra/ SC. Hoje, ABT conta com 37 associados da rede hoteleira, restaurantes, condutores, guias de turismo, proprietários de atrativos, tendas, serviços, entre outros.

O objetivo da instituição é organizar o turismo como fator de desenvolvimento, econômico sustentável, estruturar e fortalecer a cadeia produtiva com ações modernas e criativas para divulgar o turismo de Bom Jardim da Serra. Com a conscientização da comunidade para importância que o turismo possui.

A ABT também tem como objetivo a preservação e conscientização do meio ambiente.

Membros da ABT 2022

Presidente: Rute Maria Martendal Machado

Tesoureiro: Gerhardt Günther Streese

Vice Presidente: Anair Carvalho Moreira

Segundo tesoureiro: Mateus Agliati

Primeira Secretária: Rosimari Zandonadi Machado

Segunda Secretária: Nazareth Terezinha Vieira Ribeiro