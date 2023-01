Motorista morre após perder controle da direção e pular de caminhão na Serra Catarinense

Um motorista de 35 anos morreu após perder o controle da direção e pular do caminhão que conduzia na tarde desta quarta-feira (25) na BR-282 em Rio Rufino, na Serra Catarinense. O passageiro teve ferimentos e precisou ser conduzido ao hospital.

Segundo o relato do passageiro aos policiais, o caminhão ficou sem freio e, ao contornar uma curva, o condutor perdeu o controle e ambos pularam do veículo. Na queda, o motorista teve uma fratura no fêmur na perna direita.

Os ocupantes do veículo chegaram a ser atendidos pelo SAMU e o helicóptero Águia 04 da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), mas o condutor não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O passageiro foi conduzido ao hospital de Bom Retiro pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Com informações: PMSC