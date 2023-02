Homem é condenado por manter aves silvestres em cativeiro na Serra Catarinense

Um homem que confessou ter retirado da natureza seis canários-da-terra e um chuim para criar ilegalmente em cativeiro foi condenado na Serra Catarinense. As aves silvestres estavam trancafiadas em sete gaiolas na casa do réu. Pelo crime ambiental, ele recebeu pena de seis meses de detenção, em regime aberto, reprimenda substituída por prestação de serviços à comunidade. A sentença foi proferida pelo Juizado Especial Criminal da comarca de Lages.

Segundo a denúncia, a Polícia Militar fazia o patrulhamento pelas ruas do bairro onde o réu residia. Ao avistar os policiais, o homem apresentou comportamento estranho e fugiu sem obedecer a ordem de parada dos agentes, que o acompanharam até a casa. Foi então que viram duas gaiolas com pássaros do lado de fora. A polícia ambiental foi acionada e encontrou na residência outras cinco aves silvestres, todas criadas sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

Em juízo, o réu afirmou que foi até o mato para capturar os pássaros com um alçapão e sabia que não poderia mantê-los daquela maneira. Foi concedido o direito de recorrer da decisão em liberdade.