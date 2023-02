São Joaquim sedia treinamento sobre Desenvolvimento Econômico Local e Gente Catarina

São Joaquim está sediando, entre os dias 13 e 17 de fevereiro, o Treinamento da Rede DEL e do Programa Gente Catarina. O objetivo do encontro, que contará com mais de 60 profissionais de estados como: Acre, Rio Grande do Norte,Mato Grosso do Sul e Santa Catarina é capacitar estes profissionais que tem como missão, promover o desenvolvimento local das cidades e melhorar as condições de vida da população em geral.

Realizado pela FACISC e pelo programa Gente Catarina do Governo do Estado, o treinamento vai detalhar toda a metodologia do DEL e apresentará casos práticos e resultados do programa nos diferentes territórios.

A fase da Agenda de Desenvolvimento Territorial será implantada em 40 novos municípios do estado, dentro do Programa Gente Catarina, que se somam aos 20 municípios que estão com esta fase em andamento no estado.

São dezenas de ações desenvolvidas nas áreas da saúde, educação, desenvolvimento social e desenvolvimento econômico nos territórios. A proposta do treinamento é que todos saiam com conhecimento e motivação para continuar promovendo mudanças em seus municípios.

Além do conteúdo técnico, abrangendo conceitos, gestão, planejamento e competências técnicas, durante o treinamento os profissionais terão a oportunidade de fazer visitas técnicas em São Joaquim, Orleans e Taió, que já desenvolvem o Programa DEL.

Para o Coordenador do DEL, Osmar Vicentin, “a grande mensagem que queremos passar é que não existe desenvolvimento se não estivermos em uma sociedade organizada e essa vivência aqui vai proporcionar como podemos fazer a diferença em nossas cidades”, explicou.

Para o agente de articulação, Fabiano Padilha, “o treinamento é uma oportunidade de apresentar as inovações que São Joaquim vem desenvolvendo nas diferentes áreas motivadas pelo DEL no Gente Catarina com apoio de voluntários das mais diferentes áreas. Estamos ansiosos para receber todos os participantes e ainda apresentar os potenciais de nossa cidade,”destaca.

O presidente da Associação Comercial de São Joaquim -ACIJO, Felipe Vieira Nascimento, destaca a importância do treinamento para a região. “ Ficamos felizes em sediar o evento e mostrar o que São Joaquim e a serra catarinense tem de melhor. A implantação do DEL tem contribuído para o fortalecimento do ecossistema do associativismo, promovendo ainda a identidade de nossa cidade e de nossos negócios”, ressalta.

Saiba mais:

O Programa Gente Catarina tem como objetivo principal melhorar a vida das pessoas, por intermédio da elevação do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e contribuir para aumentar a competitividade e a capacidade de transformação do município a partir de uma estratégia sustentável e de longo prazo, fortalecendo a economia e melhorando a qualidade de vida dos moradores.

A metodologia desta etapa, tem como base o Programa de Desenvolvimento Econômico Local – DEL, criado pela FACISC (Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina).