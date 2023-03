Governador Jorginho Mello participa da Vindima de Altitude em São Joaquim

O governador Jorginho Mello esteve nesta sexta-feira (10), no Festival Vindima de Altitude, no Parque Nacional da Maçã em São Joaquim. O evento faz parte da 9ª edição da Vindima de Altitude de Santa Catarina 2023, que conta com programação especial em vinícolas da Serra e da região do Contestado. A programação reúne gastronomia e atrações culturais. A Vindima de Atitude vai até o dia 26 de março, já o Festival termina neste domingo (12), após dois finais de semana de evento.

Durante a visita ao Festival, o governador Jorginho Mello destacou a qualidade da bebida produzida no estado, que é reconhecida no Brasil e no exterior. “Esses produtores são da melhor qualidade. Quando falo dos vinhos, de Santa Catarina, falo com muito orgulho. Nós temos bebidas superiores a vinhos que a gente, muitas vezes, importa. Eu vim aqui para aplaudir, para ser parceiro e para divulgar”, comentou o governador.

O vinho é uma das grandes apostas da Serra para acelerar desenvolvimento econômico da região e para isso é preciso divulgar todo esse trabalho. No Festival da Vindima, no Parque Nacional da Maçã, os visitantes podem saborear os vinhos finos de altitude oferecidos pelos produtores, como rosés, tintos, brancos e espumantes, cada um com as características do local de origem. Neste ano, dezessete vinícolas participam do evento apresentando diversos rótulos da bebida e também outros produtos feitos na região.

Reconhecimento pelo trabalho

A Vindima de Altitude vem para celebrar a colheita da uva que ocorre entre os meses de fevereiro e abril e é uma vitrine para os produtores.

Neste ano, os cachos começaram a ser colhidos um pouco mais tarde, mesmo assim a expectativa é de uma safra com qualidade superior às uvas colhidas nas últimas temporadas.

Santa Catarina é o 5º maior produtor nacional de uvas, correspondendo em produção a 5% da área nacional.

Fomentar o Turismo

O governador Jorginho Mello também destacou a criação da secretaria de Turismo: “Nós temos essa nova secretaria. Nós separamos o Turismo do Esporte e da Cultura para potencializarmos o setor. Mostrar Santa Catarina, mostrar a Serra é algo fundamental, porque muitos não conhecem a nossa potencialidade. Agora vamos fazer um calendário com todas as festividades, porque Santa Catarina é um estado festeiro”.

Produção e degustação

O governador Jorginho Mello fez questão de cumprimentar todos os expositores. Ele provou os vinhos e produtos típicos da região, como o queijo serrano e o famoso mel de melato da Bracatinga. O presidente da Vinhos de Altitude, Diego Censi ressaltou a importância do apoio do Governo do Estado e disse que já estão pensando na Vindima do ano que vem, quando o evento chega a sua décima edição. “A gente acelerou um pouco a estruturação do evento com a equipe e com os associados para lançarmos, em breve, as datas do ano que vem, mantendo dois finais de semana. Como é o décimo ano, vamos ter uma Vindima diferenciada. Estamos buscando muitas novidades”, conta Censi.

Serviço

A entrada no Festival Vindima de Altitude é gratuita, os visitantes pagam somente o que consumirem. O Parque Nacional da Maçã, fica na rua Urubici, em São Joaquim.

A Vindima de Altitude é uma realização da Associação Vinhos de Altitude – Produtores e Associados, com correalização do Sebrae/SC e apoio da Prefeitura Municipal de São Joaquim, Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) e EPAGRI.

Fonte: assessora de imprensa Governo do Estado de Santa Catarina