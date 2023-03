Motorista é flagrado levantando fiação com vassoura para caminhão passar, na Serra Catarinense

Um flagrante em Lages, na Serra Catarinense, feito nesta sexta-feira (24), mostra uma cena bastante arriscada de um motorista de caminhão levantando, com uma vassoura, a fiação para que a carreta pudesse passar. A cena foi registrada na avenida Antônio Ribeiro dos Santos, no bairro Várzea.

De acordo com o homem que fez as imagens de dentro de seu carro, o motorista saiu da cabine do caminhão, que carregava uma escavadeira, e ficou em cima do veículo, levantando os fios com uma vassoura. A via ficou paralisada, em instantes, até o homem retornar ao caminhão.

Além do risco de uma descarga elétrica, a ação do condutor do caminhão é considerada uma infração, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Por isso, a Diretoria de Trânsito (Diretran) notificou o proprietário e encaminhou o veículo para o pátio do órgão.

Com informações: : SCC10