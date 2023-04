Lucas Neves quer alavancar turismo na Serra de SC

Com o objetivo de discutir as propostas de fomento das políticas públicas de turismo para Serra catarinense, o deputado Lucas Neves (Podemos) esteve reunido com o secretário de Estado do Turismo, Evandro Neiva.

No encontro, realizado em Florianópolis, foram tratados assuntos relacionados à infraestrutura turística e a elaboração de novas ações para impulsionar o setor na região. O parlamentar enfatizou a necessidade da conclusão de obras estruturantes, como a Rua Coberta de Urupema e a pavimentação da Serra do Corvo Branco e da Rota dos Vinhos.

“Do ponto de vista da beleza, o nosso destino turístico tem o que há de melhor. São atrativos naturais de encantar os olhos. Mas precisamos avançar na questão da acessibilidade, dos equipamentos turísticos, dos eventos e das atividades de lazer para que o visitante volte e permaneça vários dias”, destacou Lucas Neves.

Segundo dados do IBGE, Santa Catarina voltou a ser protagonista no turismo nacional. É o quarto Estado mais procurado no Brasil e o setor turístico já é responsável por 12,5% do PIB catarinense. Só nos 18 municípios da Associação dos Municípios da Região Serrana (Amures), o setor é responsável por mais de 75 mil postos de trabalho.

“A infraestrutura turística é vital para o desenvolvimento socioeconômico da região serrana. É o melhor caminho para reduzir a pobreza e gerar oportunidades. Vamos continuar o nosso trabalho no Legislativo para unir a iniciativa pública e a privada pelo fortalecimento do turismo”, ressaltou o deputado.

Ciente da importância do setor na Serra, o secretário Evandro Neiva se comprometeu a trabalhar com Lucas Neves nesse sentido.

Fonte: Alesc