Autoridades deram as boas-vindas aos participantes do Fórum Catarinense de Cultura

O salão de eventos do Serrano Tênis Clube, ficou lotado na tarde desta quarta-feira (10), na abertura do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura. O prefeito de Lages, em exercício, Juliano Polese deu as boas-vindas aos participantes e disse que a cidade recebe a todos de braços abertos, nesses três dias em que se torna o centro das discussões da cultura em Santa Catarina.

Gestores municipais de cultura, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais, dirigentes da área cultural e servidores da administração pública envolvidos com a gestão cultural, formam o público que até sexta-feira, debaterá e irá propor ações para melhoria da cultura no Estado.

O presidente da Amures, prefeito de São Joaquim Giovani Nunes, reconheceu a limitação de alguns municípios em investir mais na cultura. “Esse evento vai contribuir para melhorar nosso nível de discussão e avançarmos com bons projetos culturais para a Serra Catarinense e para Santa Catarina”, reconheceu Giovani Nunes.

A presidente da Federação de Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina (FECAM), prefeita de Vargem Milena Andersem Lopes fez uma relação da cultura com a evolução das cidades e aproveitou a oportunidade para pedir ao presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Rafael Nogueira, um acento à federação para participar mais de perto das discussões.

O evento ainda teve uma conferência sobre Políticas Públicas de Cultura: Leis Federativas e Financiamento, conduzida por Albino Rubim. Apresentações culturais da região e uma Mesa Redonda sobre Políticas Culturais dos Governos Estadual e Federal com o representante do Ministério da Cultura, Alexandre Martins e outros convidados.

Para esta quinta-feira, o Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura se desenrola com cinco oficinas cujo tema central é a cultura e suas perspectivas de avanços, projetos e editais.

