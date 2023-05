Meteorito de bilhões de anos cai na Terra e quebra telhado de mulher nos EUA

Asteroide metálico invadiu a residência quando não havia ninguém em casa; especialistas afirmam que esse incidente é muito raro.

Um objeto que se acredita ser um meteorito de bilhões de anos e do tamanho de uma batata caiu dentro da casa de uma mulher, nesta segunda-feira (8). O incidente aconteceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Suzy Kop afirma que o objeto metálico, que media cerca de 12 centímetros e pesava por volta de 3 kg, entrou quebrando o teto de um dos quartos e caiu no piso de madeira de sua moradia.

Ela disse que inicialmente pensou que alguém havia jogado uma pedra em sua casa, mas logo percebeu que não era o caso. Agora, Suzy quer se encontrar com cientistas e físicos para saber se realmente a pedra é um asteroide e se é ou não radioativo.

Ela disse que está grata por não haver ninguém na casa quando o acidente aconteceu.

O astrônomo-chefe do Franklin Institute, Derrick Pitts, disse ao Daily Star que a rocha pode ter entre 4 e 5 bilhões de anos.

“Está correndo no espaço todo esse tempo e agora veio à Terra e caiu no colo deles, mas para realmente atingir uma casa e as pessoas serem capazes de pegá-lo, isso é realmente incomum”, completou.

