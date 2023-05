Osvaldo Uncini, Pioneiro no agronegócio, ex-vereador morre ao ser atingido por colheitadeira 

Fatalidade; O ex-vereador de Lages, Osvaldo Uncini, morreu no final da tarde desta quarta-feira (31) ao ser atingido por uma colheitadeira na localidade Santa Terezinha do Salto, interior do município serrano. Não há, até o momento, informações sobre como o acidente ocorreu.

À Rádio Clube de Lages, o comandante de operações aéreas do helicóptero Águia 04 da Polícia Militar de Santa Catarina, informou que a corporação foi acionada para prestar apoio à equipe médica do SAMU, mas Osvaldo não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Pioneiro no agronegócio, o ex-vereador também foi secretário de desenvolvimento regional, presidente da câmara de vereadores e um político atuante na região da Serra Catarinense. A família Amaral presta seus sentimentos a amigos e familiares. Que Deus os conforte e que o legado deixado por Osvaldo Uncini nunca seja esquecido.

Com informações: SCC10