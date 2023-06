Governador Jorginho Mello participa da abertura da Festa do Pinhão em Lages

Está oficialmente aberto um dos maiores eventos regionais de inverno em Santa Catarina: a Festa do Pinhão, em Lages. A abertura ocorreu na noite desta quinta-feira, 1° de junho, com a presença do governador Jorginho Mello, demais autoridades e comunidade, no tradicional Recanto do Pinhão. O espaço denominado Aracy Paim, fica bem no centro da cidade e em 2023 completa 50 anos. A solenidade marca a largada para 10 dias de festa e atrações que movimentam toda a Serra Catarinense.

“É com muita alegria que eu participo da abertura dessa que é a maior festa de inverno de Santa Catarina. Estamos planejando na secretaria de Estado do Turismo ações para fortalecer ainda mais a Festa do Pinhão e tantos outros eventos espalhados pelo nosso estado. Precisamos criar políticas públicas e investimentos para incentivar o catarinense a apreciar as coisas boas que temos aqui”, destacou o governador Jorginho Mello.

Evento movimenta a Serra Catarinense

Durante a Festa do Pinhão, Lages recebe milhares de turistas de Santa Catarina e de outros estados do país o que aquece a economia, promove as tradições e os costumes locais.

A extensa programação de shows começa nesta sexta-feira, 2, no parque Conta Dinheiro. Estão confirmados artistas como Luan Santana, Ludmilla, Bruno & Marrone, Alok e Alexandre Pires. Ao todo, serão 130 atrações regionais com apresentações musicais, de teatro e dança.

“É uma festa tradicional no calendário de eventos de Santa Catarina e que marca uma nova fase das festas tradicionais do nosso estado. Estamos iniciando na gestão do governador Jorginho Mello um trabalho focado nas estações do ano, para promover e divulgar nossos eventos que tanto contribuem para a nossa economia”, reforçou o secretário de Estado do Turismo, Evandro Neiva.

Este ano, o Recanto do Pinhão Aracy Paim vai até o dia 24 de junho, e o horário de funcionamento é das 10h da manhã até às 21h30. No local há diversos boxes de gastronomia (administrados por entidades beneficentes), artesanato e atrações artísticas e culturais da região.

