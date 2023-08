Bom jardim da Serra registra rajadas de vento acima dos 127 km/h

A Defesa Civil de Santa Catarina informou nesta sexta-feira (11) que as rajadas de vento registradas na Serra Catarinense alcançaram uma velocidade de 127,8 km/h no município de Bom Jardim da Serra. Em Urupema, os ventos chegaram a 90.7 km/h. O fenômeno aconteceu entre às 5h e 11h da manhã.

Conforme o órgão, as rajadas se deram em razão de uma formação do sistema de baixa pressão que trouxe chuva desde o início desta madrugada para todo o Estado. No Extremo Oeste e Oeste, também houve registro de chuva intensa, muita atividade elétrica (raios), fortes rajadas de vento e granizo.

Em Urubici, os efeitos desses ventos foram grandes, levando ao destelhamento de casas, queda de postes, árvores e até um outdoor foi derrubado devido à força do vento na cidade. Rafael Menegaz, coordenador da Defesa Civil de Urubici, relatou que a chuva começou por volta da meia-noite, mas os danos mais significativos foram ocasionados pelas rajadas de vento.