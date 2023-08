Encontro Regional da Campanha “Todos Contra o Cancro Europeu”: Unindo Forças Contra a Neonectria ditissima

O combate ao Cancro Europeu (Neonectria ditissima), uma doença que afeta significativamente as culturas de frutas e pomares, ganha destaque em um evento de grande relevância. O 1º Encontro Regional da Campanha “Todos Contra o Cancro Europeu” está agendado para o dia 25 de agosto de 2023, sexta-feira, das 8h às 15h, no Centro de Eventos Paroquial, também conhecido como Salão do Padre, em São Joaquim, Santa Catarina. O evento é uma Realização da ASSEA e CESP e conta com o Apoio do CREA-SC, FAESC/SENAR – Sindicato Rural de São Joaquim, Amap, ABPM, Epagri, Cidasc, Embrapa, Governo de Santa Catarina e Prefeitura de São Joaquim

Unindo Esforços Contra o Cancro Europeu:

Este encontro pioneiro tem como objetivo reunir especialistas, produtores, pesquisadores e demais interessados para discutir a evolução da situação, os resultados de pesquisas recentes e as ações estratégicas em andamento para o controle e erradicação do Cancro Europeu (Neonectria ditissima), um patógeno fúngico que afeta várias espécies de frutas, especialmente maçãs e peras.

Detalhes do Evento:

Local: Centro de Eventos Paroquial (Salão do Padre), São Joaquim – SC

Data: 25 de agosto de 2023 (sexta-feira)

Horário: Das 8h às 15h

Programação e Inscrições:

A programação do evento abordará diversos aspectos do Cancro Europeu, incluindo sua evolução, situação atual, pesquisas recentes e as estratégias em vigor para o controle e erradicação desse patógeno. Haverá espaço para palestras, mesas-redondas e debates construtivos.

Para participar, é necessário realizar a inscrição, que pode ser feita através do formulário online disponibilizado ou nos escritórios da AMAP, EPAGRI e CIDASC. A inscrição inclui a participação no evento e a possibilidade de adesão ao almoço cortesia, que será oferecido no local.

Importante para o Almoço:

Aqueles que desejarem aproveitar o almoço cortesia precisam garantir sua inscrição até o dia 21 de agosto de 2023. Essa data limite foi estabelecida para viabilizar a organização adequada do evento, incluindo o serviço de refeições.

Uma Oportunidade de Aprendizado e Cooperação:

O 1º Encontro Regional da Campanha “Todos Contra o Cancro Europeu” é um marco no esforço conjunto para combater essa doença que impacta negativamente a produção de frutas na região. Compartilhando informações, experiências e estratégias, esse evento tem o potencial de impulsionar a luta contra o Cancro Europeu e promover soluções eficazes para enfrentar esse desafio agrícola.

Junte-se aos especialistas, produtores e envolvidos nesse encontro crucial para fortalecer a resposta contra o Cancro Europeu e garantir um futuro mais saudável para os pomares e frutas da região.

Link para a Inscrição: https://forms.gle/WkJVyFLYnNre4qfb6