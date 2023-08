Quatro pessoas morrem em grave acidente entre carro e ônibus na BR-116

Um grave acidente entre um veículo Chevrolet Corsa Sedan, placas de Lages e um ônibus de viagem da empresa Plus! matou quatro pessoas no final da tarde desta sexta-feira (18). O acidente aconteceu na BR-116, no trevo de acesso a Capão Alto, município da Serra Catarinense.

De acordo com informações, as vítimas fatais são três mulheres e um homem. A reportagem da Rádio Clube está no local e informou que as três pessoas mortas estão presas as ferragens. Ainda não há informação de identificação das vítimas

Segundo relatos da PRF, Arteris e Corpo dos Bombeiros, o ônibus de viagem que vinha de Lages sentido Porto Alegre, colidiu contra um Chevrolet Corsa Sedan que vinha de Capão Alto e o mesmo não respeitou a preferência do ônibus e colidiu contra o mesmo.

Todos os ocupantes do Corsa morreram com o impacto. Já os ocupantes do ônibus não se feriram. O tamanho do impacto foi suficiente para arremessar o veículo para outra lado da via, e o mesmo tombou na mata ao lado.