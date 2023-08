Palestra “Dia D” no Centro de Eventos Newton Stélio Fontanela aborda a luta contra a violência à mulher durante o Agosto Lilás

Na manhã desta quinta-feira, o Centro de Eventos Newton Stélio Fontanela foi palco de um evento marcante em prol da conscientização e combate à violência contra a mulher. A palestra intitulada “Dia D” reuniu uma plateia atenta, composta por pessoas de todas as idades e gêneros, em um esforço coletivo para disseminar a importância da igualdade de gênero e a erradicação da violência.

A palestra, que teve duração de aproximadamente duas horas, foi conduzida por Vilson Cechetti, um nome de destaque na área de sensibilização e prevenção da violência contra a mulher. A apresentação abordou diversos aspectos relacionados à luta contra essa forma de violência, promovendo reflexões profundas e debates construtivos entre os presentes.

O evento “Dia D” é uma iniciativa que integra as atividades do Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização sobre a violência de gênero. A ação é organizada pela Secretaria de Assistência Social de São Joaquim, em colaboração com diversos núcleos e setores, como o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e o setor de acolhimento.

A “Palestra Show” ministrada por Vilson Cechetti proporcionou não apenas informações essenciais sobre os tipos de violência que as mulheres podem enfrentar, mas também inspirou o público a se envolver ativamente na busca por um ambiente mais seguro e igualitário. O evento também teve como objetivo encorajar denúncias de violência, divulgar recursos de apoio disponíveis e oferecer orientação sobre como lidar com situações de abuso.

“A participação significativa da comunidade neste evento é uma prova clara de que estamos progredindo na conscientização sobre a violência contra a mulher. Através de educação e discussões como essas, estamos construindo uma sociedade mais justa e respeitosa para todos os gêneros”, destacou Marilda dos Santos Rodrigues, Secretária de Assistência Social de São Joaquim.

O Agosto Lilás continua a proporcionar uma plataforma para discussões e ações que visam transformar mentalidades e abordagens em relação à violência de gênero. A palestra “Dia D” realizada hoje é apenas uma das muitas iniciativas que contribuem para o fortalecimento da luta contra esse problema social.

Enquanto o evento chegava ao fim, fica claro que a mensagem de união e compromisso com a igualdade de gênero ressoou profundamente nos corações dos presentes. A conscientização é o primeiro passo para a mudança, e São Joaquim está dando passos significativos nessa direção.

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim