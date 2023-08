É neste fim de semana: Bom Jardim da Serra e Campo Belo do Sul recebem etapas do 6º Serra Catarina Festival de Inverno

O tour do maior Festival de Inverno do Brasil faz mais duas paradas neste fim de semana para levar cultura, arte, diversão e promover o comércio das cidades da Serra de Santa Catarina.

O 6º Serra Catarina Festival de Inverno segue percorrendo as cidades da região com o tour mais alegre e divertido da estação. As próximas paradas serão nas cidades de Bom Jardim da Serra e Campo Belo do Sul, que recebem a oitava e nova etapa neste fim de semana. No sábado, 26 de agosto, a partir das 15 horas, a comitiva desembarca na praça José Caetano do Amaral, em Bom Jardim da Serra e no domingo, dia 27, a parada será em Campo Belo do Sul, na rua Nereu Ramos (em frente a prefeitura), a partir das 14 horas. Os eventos são gratuitos e para participar basta ir até os locais e desfrutar da programação que inclui feira de produtos locais, dança, música, exposições e espaço gastronômico.

Neste ano, 11 cidades recebem etapas do Serra Catarina, os eventos apresentam ao público as particularidades da cultura local e possibilitam que moradores e turistas vivam o melhor da Serra Catarinense. “Nós já passamos por sete cidades e, cada uma delas nos apresenta uma cultura diferente. Eu estou muito feliz por concretizar o que profetizei, lá em 2016, quando criamos o Serra Catarina, ao ver ele se tornar o Maior Festival de Inverno do Brasil”, ressalta Rosani Pocai, coordenadora do 6º Serra Catarina Festival de Inverno.

Por Ediane Outeiro da Catarinas Comunicação