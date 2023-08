Polícia invade cativeiro e salva a vida de menina catarinense que estava sequestrada

Sequestro chega ao fim: criança de 11 anos é encontrada pela polícia. Polícia invade cativeiro e salva a vida de menina catarinense

Após sequestro de filha de empresário, operação prendeu todos os bandidos e salvou criança de 11 anos.

Em um ato heroico que durou 24 horas, a polícia de Santa Catarina conseguiu salvar a vida de uma menina de 11 anos. Laura Guedin Tessnann foi sequestrada por volta da meia-noite de quarta-feira, dia 23, no bairro Pio Corrêa, em Criciúma, e foi encontrada em um cativeiro no estado vizinho do Rio Grande do Sul.

O Sequestro:

Laura e seu pai, Ramon Tesmann, estavam retornando de um jogo quando foram surpreendidos por cerca de cinco bandidos em dois carros. A ação foi bem planejada; os criminosos até acorrentaram o portão da casa para ter mais tempo para cometer o crime.

A Investigação: A Polícia Militar (PM) foi chamada imediatamente. Durante a quarta-feira, os policiais descobriram os carros usados pelos criminosos, um dos quais estava incendiado.

A Solução:

A polícia prendeu três bandidos no bairro Brasília, em Criciúma, por volta das 13h. Eles confessaram o crime. Na madrugada de quinta-feira, a menina foi encontrada no cativeiro em Torres (RS), e dois criminosos adicionais foram presos.

Todos os envolvidos no sequestro foram identificados e presos.

O caso foi resolvido em 24 horas, graças ao trabalho coordenado das forças de segurança.

A ação rápida e eficaz das autoridades evitou o pior e trouxe alívio à família e à comunidade. É um lembrete de que, mesmo diante de crimes chocantes e meticulosamente planejados, a justiça pode prevalecer. A população de Santa Catarina pode se orgulhar do profissionalismo e da dedicação dos seus agentes de segurança.