Jovem de 19 anos desaparece na Serra Catarinense e mãe pede ajuda: “estou destruída”

A família de Júlia Antonello Paes, uma jovem de 19 anos, pede ajuda para encontrá-la, porque está desaparecida desde a manhã do dia 19 de agosto. Segundo a mãe, Josiane Antonello, ela saiu da casa de uma amiga, em São Joaquim, para retornar à Bom Jardim da Serra, onde estava hospedada.

Josiane conta que elas moram em Urubici, mas Júlia teria ido passar uns dias em Bom Jardim. A mãe recebeu uma mensagem da jovem ainda na manhã de sábado (19), avisando que estava saindo de São Joaquim em direção à casa onde estava com um amigo. Depois disso, a jovem não foi mais vista e não atendeu mais o celular.

“Eu não vou me calar e eu vou lutar até achar minha filha. Só quero que me ajudem a achá-la. Eu estou Destruída”, disse a mãe, que está em Bom Jardim da Serra acompanhando as buscas. Qualquer informação pode ser comunicada na Polícia Civil ou no telefone da família: (049) 99111-9698

À reportagem, a Polícia Civil comunicou que foi informada sobre o desaparecimento e as investigações estão sendo feitas.

A mãe da jovem disponibilizou um número de contato, 49 99111969, para qualquer pessoa que possa ter informações sobre o paradeiro de Júlia Paes. A família está apelando para que qualquer informação relevante seja compartilhada, a fim de ajudar nas buscas e trazer Júlia de volta à sua família.

As autoridades locais também estão envolvidas no caso e estão trabalhando em conjunto com a família para investigar o desaparecimento da jovem. Qualquer informação, por menor que seja, pode ser crucial para ajudar a resolver esse mistério e reunir Júlia com seus entes queridos.

A comunidade está mobilizada e unida na busca por Júlia Paes, esperando por seu retorno em segurança. Enquanto aguardam por novas informações, amigos, familiares e moradores locais mantêm a esperança de encontrá-la em breve.