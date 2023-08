Tempestade de neve deixa 3 mil caminhoneiros brasileiros pesos em fronteira; entenda

Pelo menos três mil caminhoneiros brasileiros estão presos na fronteira da Argentina com o Chile, segundo o sindicato que representa a categoria no Rio Grande do Sul (Sindimercosul). A principal passagem rodoviária entre os dois países está fechada por causa do acúmulo de neve. O túnel e a estrada que ligam a cidade argentina de Mendoza a Valparaíso, no Chile, foram bloqueados há 14 dias após várias tempestades de neve.

A camada de gelo alcançou 3,5m de altura, segundo o governo chileno, o que interrompeu o transporte de cargas. Militares argentinos tem levado pão, água e sopa para os caminhoneiros. Há cinco dias, o brasileiro Jaime Fonseca está parado na província de Mendoza. O caminhão dele está carregado de óleo de peixe.

“A gente já saiu da fronteira sabendo que ia ter nevasca, né? Mas não sabia que ia ser esse tanto que foi. Eles estão falando que a nevada desse ano é a maior dos últimos 20 anos”, contou o caminhoneiro.

Nesta terça-feira (29.ago), os governos argentino e chileno anunciaram que vão reabrir o corredor internacional nesta quarta-feira (30) porque o tempo firmou e as equipes conseguiram retirar o excesso de gelo. O problema é que a meteorologia prevê novas nevascas nos próximos dias.