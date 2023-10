Expolages 2023 movimentou R$ 33 milhões na economia de Santa Catarina

A volta do maior evento de negócios de Lages, após dois anos sem acontecer devido à pandemia de coronavírus, ficou marcada pelo alto nível de qualidade e da participação dos expositores. Ao todo mais de 400, e, para se chegar a esse número, até mesmo o proprietário de um único animal, é também considerado expositor. Segundo os organizadores, o público foi um recorde, com a passagem pelo Parque de mais de 20 mil pessoas, com mais de R$33 milhões prospectados. Após quase uma semana de envolvimento com a feira, o fechamento ainda se dará com a realização da Feira de Gado Geral, nesta segunda-feira (17), a partir das 19hs.

A Feira Multissetorial ocupou todos os espaços três meses antes da realização, com quase 90 empresas ocupando o pavilhão central. O setor externo também não demorou para completar o restante do território do Parque Conta Dinheiro. Para o ano que vem, a projeção, segundo o presidente da Associação Empresarial (ACIL), é ampliar a participação de expositores. Uma pesquisa interna apontou que pelo menos 80% dos que participaram da Expolages 2022, anteciparam que no ano que vem estarão de volta; quase 70% consideraram uma ótima feira; 75% consideraram a organização como sendo ótima, e mais de 80% disseram que feira teve grande potencial, e indicam a outros expositores.

Na avaliação do presidente da Associação e Sindicato Rural de Lages, Márcio Cícero Neves Pamplona o evento foi um total sucesso em termos de visitação, em especial, a presença de investidores, tanto nos leilões quanto nos demais estandes. Houve fechamento de grandes negócios não só no segmento animal, mas em todos os setores, a exemplo da compra de máquinas e demais implementos com valores vultuosos. Um balanço mais apurado do volume de negócios e sobre a Expolages em geral, será divulgado nos próximos dias, após avaliação dos organizadores.

O evento reuniu, mais uma vez, um grande número de expositores e cerca de 1,8 mil animais, entre bovinos, equinos e ovinos, com destaque para a feira, julgamento e comercialização.

A Expolages movimenta a economia de Lages nas atividades da pecuária, agricultura, indústria, comércio e serviços. Neste ano, o evento promete ser um dos mais atrativos.

O visitante pôde fazer negócios e participou de palestras silenciosas e gratuitas.

Com informações: SCC10