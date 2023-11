Mãe e bebê ficam ilhadas em cima de telhado na Serra Catarinense; “Vamos morrer afogadas”; disse a mulher em desespero

Uma mulher e uma bebê com menos de 1 ano de idade estão sendo resgatadas após ficarem ilhadas no telhado de sua residência na manhã desta quinta-feira (16) em São José do Cerrito, devido às intensas chuvas que atingem a região da Serra Catarinense.

Áudios angustiantes enviados pela mulher à família descrevem a situação crítica em que se encontram. “Eu não estou conseguindo. O rio está enorme, está chegando na janela de casa e eu vou morrer afogada. Socorro. Eu tenho a minha filha. Não consigo achar um lugar”, disse a mulher que não foi identificada.